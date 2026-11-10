VITAL KSK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VITAL KSK lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.19 JPY gegenüber 88.48 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VITAL KSK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 155.21 Milliarden JPY im Vergleich zu 152.06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch