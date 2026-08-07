VITAL KSK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VITAL KSK lud am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14.36 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 154.60 Milliarden JPY – ein Plus von 4.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VITAL KSK 148.18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch