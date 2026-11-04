Vital Farms präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vital Farms hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vital Farms in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 182.2 Millionen USD im Vergleich zu 198.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch