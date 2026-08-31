Vita 34 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vita 34 äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.040 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Vita 34 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.7 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch