Visual Processing Japan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Visual Processing Japan hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14.00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9.86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 365.8 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307.5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch