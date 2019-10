Visual Industry Promotion Organization commence « Japan Creator Bank », site de correspondance internationale

Offrir un support multilingue pour mettre en relation des créateurs japonais et des entreprises au contenu apparenté au Japon et à l'étranger

TOKYO, 21 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La corporation à but non lucratif Visual Industry Promotion Organization (VIPO) (siège : Chuo-ku à Tokyo. Président : Takayuki Matsutani) a annoncé la publication le 17 octobre de Japan Creator Bank qui permet de rechercher des créateurs au Japon dans de multiples langues. Le but de ce site est de mettre en relation des créateurs japonais et des sociétés au contenu apparenté au Japon et à l'étranger. Le programme est subventionné par le Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie comme étant son projet « LOcalisation et distribution de contenu du Japon » pour l'année fiscale 2018.

Japan Creator Bank

Date de publication : 17 octobre 2019 : https://japancreatorbank.com/

Vue d'ensemble sur Japan Creator Bank

Japan Creator Bank est un site web qui permet de rechercher les meilleurs créateurs au Japon et qui sont actifs dans l'industrie japonaise du divertissement. Les créateurs japonais fortement intéressés et motivés par des projets à l'étranger s'inscrivent sur ce site.

Japan Creator Bank ne permet pas seulement d'effectuer des recherches, il dispose également d'une fonction d'interrogation que les utilisateurs peuvent consulter pour faire des demandes concernant les travaux sur le site. C'est un site de recherche très utile pour les personnes qui souhaitent travailler avec des créateurs japonais.

Sur Japan Creator Bank, les utilisateurs peuvent rechercher en japonais, en anglais ou en chinois les types ci-après de créateurs japonais.

ÉCRIVAINS

Scénaristes japonais ayant fait leurs preuves avec succès et qui sont actifs dans le domaine du cinéma et de l'art dramatique

Sortes d'interrogations possibles :

Production de scénarios pour des films et des dramatiques (y compris productions étrangères et coproductions internationales)

Interventions et allocutions à l'occasion d'événements

METTEURS EN SCÈNE

Metteurs en scène japonais ayant fait leurs preuves avec succès et qui sont actifs dans le domaine du cinéma et de l'art dramatique

Sortes d'interrogations possibles :

Production vidéo de films et de dramatiques (y compris productions étrangères et coproductions internationales)

Interventions et allocutions à l'occasion d'événements

ACTEURS

Acteurs japonais ayant fait leurs preuves avec succès et qui sont actifs dans le domaine du cinéma et de l'art dramatique

Sortes d'interrogations possibles :

Apparitions dans des films et auditions pour des films, des dramatiques, des émissions de télévision, etc.

Interventions et allocutions à l'occasion d'événements

ACTEURS DE DOUBLAGE

Acteurs de doublage japonais, qui sont actifs dans le domaine de l'animation et des jeux

Sortes d'interrogations possibles :

Apparitions vocales et doublage en langues étrangères dans l'animation et les jeux

Interventions et allocutions à l'occasion d'événements

COMPOSITEURS

Compositeurs japonais qui sont actifs et se concentrent dans le domaine des chansons pour l'animation

Sortes d'interrogations possibles :

Fourniture de musique pour du contenu étranger

Interventions et allocutions à l'occasion d'événements

Japan Creator Bank est l'une des bases de données qui composent le Japon Content Catalog (communément appelé JACC (R), Catalogue du contenu japonais).

Des informations détaillées sur les œuvres des créateurs inscrits au Japan Creator Bank peuvent être recherchées sur le JACC (R).

*La marque déposée « JACC » est utilisée par VIPO avec le consentement d'ITSC Co., Ltd.

À propos de Visual Industry Promotion Organization (VIPO) https://www.vipo.or.jp/en/

VIPO a été établie en tant qu'organisation à but non lucratif en 2004 dans le but de rendre l'industrie du contenu du Japon compétitive à l'échelle internationale et de contribuer à la revitalisation de l'économie japonaise. Elle développe des entreprises se concentrant sur l'essor des ressources humaines et l'expansion des marchés par le biais d'une combinaison organique de la coopération des entreprises et organisations affiliées et des politiques et initiatives des gouvernements nationaux et locaux. Dans l'intérêt de l'expansion des possibilités d'affaires, elle vient en appui à la promotion de l'industrie du contenu en réalisant des activités dans une perspective à long terme comme le tissage de réseaux et le développement de ressources humaines qui transcendent les genres de l'industrie, ainsi que des efforts de mise sur le marché et de développement des marchés à l'intérieur du pays et à l'étranger.