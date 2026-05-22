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22.05.2026 06:37:00
Vistula Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Vistula Group hat am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Vistula Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356.5 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 293.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
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Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Dow schlussendlich höher -- SMI schliesst fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich in Rot - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnete im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.