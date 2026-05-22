Vistula Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vistula Group hat am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Vistula Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356.5 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 293.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch