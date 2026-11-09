Vistra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vistra hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vistra in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.35 Milliarden USD im Vergleich zu 4.92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch