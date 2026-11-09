Vistra Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vistra Energy äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Vistra Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.75 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Vistra Energy im vergangenen Quartal 6.35 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vistra Energy 4.92 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch