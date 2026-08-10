Vistra Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vistra Energy lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4.02 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch