02.10.2025 04:59:34
Vistra Announces Pricing Of $2 Bln Of Senior Secured Notes
(RTTNews) - Vistra Corp. (VST) announced the pricing of a $2 billion private offering of senior secured notes, including $750 million due in 2028 priced at 99.974% of face value, $500 million due in 2030 priced at 99.933%, and $750 million due in 2035 priced at 99.691%.
The Notes will be senior, secured obligations of Vistra Operations Company LLC, a Delaware limited liability company and an indirect wholly owned subsidiary of the Company. The 2028 Notes will bear interest at the rate of 4.300% per annum, the 2030 Secured Notes will bear interest at the rate of 4.600% per annum, and the 2035 Secured Notes will bear interest at the rate of 5.250% per annum.
The Notes will be fully and unconditionally guaranteed by certain of the Issuer's current and future subsidiaries.
The company intends to use the proceeds from the Offering to support refinancing activities for outstanding indebtedness, for general corporate purposes, which could include funding a portion of the consideration for the previously announced acquisition by the Company of 100% of the membership interests of certain subsidiaries of Lotus Infrastructure Partners and/or (iii) to pay fees and expenses related to the Offering.
The Offering is expected to close on October 10, 2025, subject to customary closing conditions.
Analysen zu Vistra Energy Corp Registered Shs
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!