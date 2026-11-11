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11.11.2026 13:01:32
Visteon, SHINRY und Infineon entwickeln gemeinsam richtungsweisenden einstufigen Onboard-Charger mit GaN-BDS-Technologie
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
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09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.ch)
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09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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11.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
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11.11.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Infineon am 11.11.2026
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