Visteon President und CEO Sachin Lawande präsentiert innovative Technologien auf dem Automobil-Elektronik Kongress in Ludwigsburg

Lawande präsentiert DriveCore TM , eine einzigartige zentralisierte Computing-Lösung, die auf einer offenen Plattform basiert und den neuesten Anforderungen für autonomes Fahren entspricht

Karlsruhe, Deutschland, June 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sachin Lawande, President und CEO von Visteon Corporation (NYSE: VC), Marktführer im schnell wachsenden Segment der Cockpit-Domain-Controller, wird am 26. Juni DriveCoreTM vorstellen, eine zentralisierte, von Level 2-5 der autonomen Mobilität skalierbare Computing-Lösung. Lawandes Präsentation findet am 26. Juni um 9:00 Uhr im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg statt.

Der modulare und flexible Ansatz von DriveCoreTM basiert auf einer offenen Hard- und Softwareplattform und ermöglicht Automobilherstellern, Entwicklern und Technologieanbietern, gemeinsam Fahrerassistenzsysteme und Systeme für das autonome Fahren zu entwickeln. Mit ihrer Skalierbarkeit und Modularität unterstützt die DriveCoreTM Plattform alle Automatisierungsstufen von der reinen Fahrerassistenz bis hin zum vollautonomen Robotaxi – ein enormer Vorteil im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Lösungen.

Visteon, ein weltweiter Marktführer im Bereich Cockpit Electronics, wird auf Stand Nr. 33 die DriveCoreTM-Technologie und ihre drei Elemente ausstellen:

DriveCore TM Compute: eine skalierbare, modulare Hardwareplattform für Fahrerassistenzfunktionen und autonomes Fahren.

Compute: eine skalierbare, modulare Hardwareplattform für Fahrerassistenzfunktionen und autonomes Fahren. DriveCore TM Runtime: Visteons eigene ASIL B qualifizierte Middleware mit einem speziell für autonome Fahrfunktionen entwickelten Kommunikationslayer für den Austausch grosser Datenmengen in Echtzeit und offenen Schnittstellen für die einfache Integration von Softwarekomponenten.

Runtime: Visteons eigene ASIL B qualifizierte Middleware mit einem speziell für autonome Fahrfunktionen entwickelten Kommunikationslayer für den Austausch grosser Datenmengen in Echtzeit und offenen Schnittstellen für die einfache Integration von Softwarekomponenten. DriveCoreTM Studio: ein offenes Software-Entwicklungssystem mit Record- und Replay-Funktion für Testdaten, das die Algorithmenentwicklung für Assistenzsysteme und autonome Fahrfunktionen erleichtert und durch Cloud-Anbindung eine ganzheitlichen Entwicklungsprozess ermöglicht.

Mit diesen drei Komponenten ermöglicht Visteons DriveCoreTM Plattform einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess für Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrfunktionen – beginnend mit der Algorithmenentwicklung, über das Testen von Komponenten und Systemen im Fahrzeug (auf dem Prüfstand und in Simulationen) – bis hin zu Over-the-Air-Updates der Hardwarekomponenten. Visteons DriveCoreTM Plattform ist die einzige Lösung für Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrfunktionen weltweit, die diesen ganzheitlichen Ansatz für die Systementwicklung bietet.

Der internationale Automobil-Elektronik Kongress findet am 25.-26 Juni statt und gilt als jährliche Plattform von Top Managern für den Austausch über aktuelle Megatrends und innovative Technologien.

Über Visteon

Visteon ist ein globales Technologieunternehmen, das für die weltweit führenden Automobilhersteller innovative Cockpit-Elektronik und Vernetzungslösungen für Fahrzeuge entwickelt, konstruiert und herstellt. Visteon treibt die Entwicklung des intelligenten, lernenden, digitalen Cockpits der Zukunft voran, um die Sicherheit und das Benutzererlebnis zu verbessern. Visteon ist ein führender Anbieter von Cockpit-Elektronikprodukten, darunter digitale Kombiinstrumente, Informationsanzeigen, Infotainment, Head-Up-Displays, Telematiksysteme, der Cockpit-Domain-Controller SmartCore™ und DriveCore™, die Plattform für Autonomes Fahren. Ausserdem liefert Visteon auf künstlicher Intelligenz basierende Technologien, Systeme für vernetzte Autos, Cybersicherheit und Innenraumüberwachung sowie eingebettete Softwarelösungen für die Konnektivität von Multimedia-Geräten und Smartphones. Visteon hat seinen Hauptsitz in Van Buren Township im US-Bundesstaat Michigan und beschäftigt ca. 10.000 Mitarbeiter an über 40 Standorten in 18 Ländern. Visteon verzeichnete 2018 einen Umsatz von ca. 3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.visteon.com .

