VistaGen Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

VistaGen Therapeutics präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

VistaGen Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 516.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch