Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’969 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9410 0.1%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’397 0.8%  Bitcoin 94’503 1.9%  Dollar 0.8064 0.0%  Öl 66.3 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156Amrize143013422Novo Nordisk129508879Holcim1221405Roche1203204UBS24476758Idorsia36346343
Top News
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
NVIDIA vor Einflussverlust? Neues KI-Modell aus China kostet angeblich weniger als DeepSeek
SoundHound-Aktie legt zu: SoundHound erreicht neuen Umsatzrekord
Pinterest-Aktie knickt ein: Gewinn von Pinterest wächst nur minimal
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.08.2025 01:17:22

VistaGen Therapeutics Inc Q1 Sales Increase

(RTTNews) - VistaGen Therapeutics Inc (VTGN) announced Loss for first quarter of -$15.10 million

The company's bottom line came in at -$15.10 million, or -$0.47 per share. This compares with -$10,73 million, or -$0.35 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 200% to $0.24 million from $0.08 million last year.

VistaGen Therapeutics Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$15.10 Mln. vs. -$10,73 Mln. last year. -EPS: -$0.47 vs. -$0.35 last year. -Revenue: $0.24 Mln vs. $0.08 Mln last year.

Nachrichten zu VistaGen Therapeutics Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu VistaGen Therapeutics Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
07.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotech – Pure Innovationen, pure Chancen/Deutsche Bank – Überzeugendes Zahlenwerk
07.08.25 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
07.08.25 Marktüberblick: Vonovia-Zahlen kommen gut an
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’339.69 19.27 BT2SYU
Short 12’596.52 13.62 S90BBU
Short 13’038.46 8.98 UBSOUU
SMI-Kurs: 11’856.31 07.08.2025 17:30:00
Long 11’369.48 19.92 BZDS0U
Long 11’079.19 13.39 BNJS4U
Long 10’613.91 8.85 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
D-Wave Quantum-Aktie schliesst in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus
Zurich-Aktie leichter: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn
Friedenshoffnung treibt die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel
Firefly Aerospace-Aktie mit spektakulärem Börsengang - Firefly-Aktie verteuert sich am ersten Handelstag deutlich

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}