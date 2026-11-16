VistaGen Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

VistaGen Therapeutics liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VistaGen Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VistaGen Therapeutics -0.540 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46.15 Prozent auf 0.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch