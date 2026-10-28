Vista Land Lifescapes hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vista Land Lifescapes lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.47 PHP gegenüber 0.010 PHP im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.37 Milliarden PHP – das entspricht einem Minus von 24.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.13 Milliarden PHP in den Büchern gestanden hatten.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0.200 PHP gegenüber 0.640 PHP im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 33.77 Milliarden PHP, gegenüber 34.93 Milliarden PHP im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3.33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch