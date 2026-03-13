|
13.03.2026 06:37:00
Vista Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vista Gold veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vista Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.060 USD. Im Vorjahr waren 0.090 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.ch
