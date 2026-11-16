Vislink Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vislink Technologies präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.30 USD gegenüber -0.910 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vislink Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch