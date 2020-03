Visites suspendues dans les établissements correctionnels fédéraux pour prévenir la propagation de la COVID‑19

OTTAWA, le 14 mars 2020 /CNW/ - Afin d'assurer la santé et la sécurité du public, des employés, des détenus et de leurs familles, le Service correctionnel du Canada (SCC) a suspendu les visites du public aux détenus dans tous les établissements. D'autres options sont mises à la disposition des détenus et de leur famille et amis pour leur permettre de rester en contact, notamment avec les visites par vidéoconférence et par téléphone.

Nous demeurons en contact avec les autorités de santé publique. Nous réévaluerons la situation régulièrement et fournirons des mises à jour au fur et à mesure qu'elle évolue.

Le SCC a des équipes de soins de santé spécialisées dans ses établissements qui possèdent les connaissances et l'expérience nécessaires pour traiter des cas de maladies infectieuses et respiratoires, comme la COVID-19. Nous disposons d'un cadre de mesures et d'interventions d'urgence qui nous permet d'établir des plans, de prévoir les interventions médicales et de déterminer l'équipement et les protocoles requis en cas d'éclosion.

À l'heure actuelle, il n'y a aucun cas confirmé de COVID-19 dans nos établissements.

Nous maintenons des liens étroits avec les services locaux de santé publique partout au pays afin d'être au courant des enjeux et des mesures à prendre.

