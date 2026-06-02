Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’224 0.3%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9154 0.0%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’489 0.4%  Bitcoin 53’032 -5.4%  Dollar 0.7873 0.1%  Öl 95.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882Logitech2575132Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NEL ASA oder Plug Power? Welche Wasserstoff-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
Ausblick: voestalpine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie angepasst
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
ABB erweitert Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Beschleunigung von KI-Infrastruktur - Aktie letztlich fester
Suche...
eToro entdecken

Tarena Internationa a Aktie 115495715 / US8761082002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.06.2026 18:35:37

VisionSys AI Stock Rises 14%

(RTTNews) - VisionSys AI Inc. (VSA) stock rose 13.79 per cent to $4.8700, gaining $0.5900 on Tuesday, amid a volatile trading session despite a lack of fresh company-specific news.

The stock is currently trading at $4.8700 on the Nasdaq, compared to its previous close of $4.2800. During the session, the equity experienced extreme price fluctuations, opening significantly higher at $7.6800, reaching an intraday high of $7.7100, and dropping to a low of $4.6028. Trading volume exploded to 12,026,030 shares, vastly outpacing its daily average volume of 1,066,285.

VisionSys AI Inc.'s 52-week range is $2.8100 to $2,120.5000

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tarena International Inc (A) (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Tarena International Inc (A) (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:08 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
09:12 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
09:02 Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
08:44 SMI stürzt ab
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Fehlstart in den neuen Monat
01.06.26 Geopolitische Spannungen und ein möglicher Deal setzen Ölpreis unter Druck
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’827.70 19.57 SV5BGU
Short 14’118.87 13.72 S29BTU
Short 14’639.60 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’305.72 02.06.2026 17:30:47
Long 12’744.97 19.86 BSUR4U
Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nebius-Aktie mit Rekordhoch: NVIDIA-Chef Jensen Huang befeuert die Rally
Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan
SAP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
NVIDIA, Microsoft und Apple & Co.: Das sind die US-Investments der UBS im ersten Quartal 2026
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
HENSOLDT-Aktie dennoch rot: Ausblick für 2026 nach oben geschraubt - Rheinmetall, RENK und TKMS ebenfalls schwach
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Infineon-Aktie im Höhenflug: Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.