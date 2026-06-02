Tarena Internationa a Aktie 115495715 / US8761082002
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02.06.2026 18:35:37
VisionSys AI Stock Rises 14%
(RTTNews) - VisionSys AI Inc. (VSA) stock rose 13.79 per cent to $4.8700, gaining $0.5900 on Tuesday, amid a volatile trading session despite a lack of fresh company-specific news.
The stock is currently trading at $4.8700 on the Nasdaq, compared to its previous close of $4.2800. During the session, the equity experienced extreme price fluctuations, opening significantly higher at $7.6800, reaching an intraday high of $7.7100, and dropping to a low of $4.6028. Trading volume exploded to 12,026,030 shares, vastly outpacing its daily average volume of 1,066,285.
VisionSys AI Inc.'s 52-week range is $2.8100 to $2,120.5000
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tarena International Inc (A) (spons. ADRs)
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Analysen zu Tarena International Inc (A) (spons. ADRs)
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
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Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich stabil -- DAX schlussendlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.