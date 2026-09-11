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11.09.2026 06:37:00
Visional,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Visional,Inc Registered hat am 10.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 107.55 JPY. Im Vorjahresviertel waren 84.69 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Visional,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 26.14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22.67 Prozent gesteigert.
Visional,Inc Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 461.44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 400.76 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 80.16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 99.30 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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