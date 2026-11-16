VISION zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VISION präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25.97 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 25.10 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.68 Prozent auf 10.30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch