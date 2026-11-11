Vision Cinemas präsentierte Quartalsergebnisse

Vision Cinemas hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.060 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch