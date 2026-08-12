VISION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

VISION hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.24 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VISION ein EPS von 18.22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.83 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch