Vishnu Prakash R Punglia hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.290 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vishnu Prakash R Punglia in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43.02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.68 Milliarden INR im Vergleich zu 2.96 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch