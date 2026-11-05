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05.11.2026 04:10:32
Vishay Precision Group, Inc. Bottom Line Declines In Q3
(RTTNews) - Vishay Precision Group, Inc. (VPG) announced a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $0.559 million, or $0.04 per share. This compares with $7.86 million, or $0.59 per share, last year.
Excluding items, Vishay Precision Group, Inc. reported adjusted earnings of $1.84 million or $0.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $85.07 million from $79.73 million last year.
Vishay Precision Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.559 Mln. vs. $7.86 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.59 last year. -Revenue: $85.07 Mln vs. $79.73 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 84 M To $ 91 M
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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