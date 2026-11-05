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Vishay Precision Group Aktie 11455697 / US92835K1034

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05.11.2026 04:10:32

Vishay Precision Group, Inc. Bottom Line Declines In Q3

Vishay Precision Group
49.23 USD -9.15%
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(RTTNews) - Vishay Precision Group, Inc. (VPG) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $0.559 million, or $0.04 per share. This compares with $7.86 million, or $0.59 per share, last year.

Excluding items, Vishay Precision Group, Inc. reported adjusted earnings of $1.84 million or $0.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.7% to $85.07 million from $79.73 million last year.

Vishay Precision Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.559 Mln. vs. $7.86 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.59 last year. -Revenue: $85.07 Mln vs. $79.73 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 84 M To $ 91 M

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’854.56 13.97 SQBLKU
Short 16’475.59 8.78 S4BMDU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’335.45 19.66 S56LBU
Long 13’996.42 13.65 SSTYBU
Long 13’414.49 8.88 SPB9EU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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