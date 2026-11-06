Vishay Precision Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vishay Precision Group stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vishay Precision Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 79.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch