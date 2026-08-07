Vishay Precision Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vishay Precision Group stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch