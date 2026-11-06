Vishay Intertechnology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vishay Intertechnology hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Vishay Intertechnology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.060 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 978.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vishay Intertechnology 790.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch