Vishay Intertechnology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vishay Intertechnology hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vishay Intertechnology 0.010 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Vishay Intertechnology 888.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 762.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch