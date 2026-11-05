Vishal Fabrics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vishal Fabrics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.47 INR. Im letzten Jahr hatte Vishal Fabrics einen Gewinn von 0.430 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15.42 Prozent auf 3.66 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch