Vishal Bearings gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vishal Bearings hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.45 INR gegenüber -1.340 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 222.3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226.5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch