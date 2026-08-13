Viscom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Viscom stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Viscom ein EPS von -0.040 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.85 Prozent auf 22.6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch