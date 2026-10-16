VisasQ hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

VisasQ hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21.08 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.58 Prozent auf 2.81 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch