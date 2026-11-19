VISANG EDUCATION lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 413.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1149.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 54.79 Milliarden KRW gegenüber 42.94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch