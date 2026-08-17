VISANG EDUCATION legte Quartalsergebnis vor

VISANG EDUCATION liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat VISANG EDUCATION die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

VISANG EDUCATION hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -747.000 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52.57 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 43.96 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch