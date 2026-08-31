Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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31.08.2026 08:14:37
Visa und PayInit bringen internationale P2P-Zahlungen
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Visa Inc.
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26.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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24.08.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
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24.08.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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24.08.26
|Aufschläge in New York: So entwickelt sich der Dow Jones mittags (finanzen.ch)
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24.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
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20.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
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20.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones leichter (finanzen.ch)
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19.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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