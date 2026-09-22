Visa Aktie 3826452 / US92826C8394
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22.09.2026 09:45:20
Visa testet Agentic Commerce - KI-Agenten kaufen künftig für Verbraucher ein
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Visa Inc.
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
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16.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
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16.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
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09.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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08.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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02.09.26
|Börse New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
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02.09.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.ch)
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02.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
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|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
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|03.08.26
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|DZ BANK
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|29.04.26
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|29.04.26
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
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