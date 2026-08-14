Visa Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Visa Steel hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Visa Steel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.66 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.370 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29.56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.71 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch