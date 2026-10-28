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28.10.2026 11:21:36
Visa schliesst Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus
(Ausführliche Fassung)
SAN FRANCISCO (awp international) - Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im Geschäftsjahr 2025/26 so viel umgesetzt wie noch nie. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar (41,3 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mit.
Damit habe der American-Express- und Mastercard-Konkurrent das stärkste Wachstum ohne Berücksichtigung der Nach-Corona-Erholung und Übernahmen seit 15 Jahren hingelegt, sagte Visa-Chef Ryan McInerney laut Mitteilung. Der Gewinn legte unter dem Strich um 17 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar zu. Die Quartalsdividende soll um 16 Prozent auf 0,78 Dollar steigen.
Umsatz und Ergebnis fielen im Grossen und Ganzen wie von Experten erwartet aus. Die zuletzt gut gelaufene Visa-Aktie gab im nachbörslichen US-Geschäft nach, vorbörslich lag sie am Mittwoch 1,5 Prozent niedriger bei 396,80 Dollar. Die Aktie hatte erst Ende vergangener Woche mit 414,60 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht.
Möglicherweise trauen Anleger dem Optimismus der Firmenspitze, die auch im neuen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn spürbar steigern will, nicht ganz. Der immer noch ungelöste Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten mit seinen Auswirkungen unter anderem auf die Inflation hängt wie ein Damoklesschwert über der Ausgabenentwicklung von Konsumenten.
Die Visa-Anteile sind seit vielen Jahren stark gefragt. Seit Herbst 2016 hat sich der Kurs fast verfünffacht. Das Papier übertraf damit die US-Standardwerteindizes wie den Dow Jones und S&P 500 deutlich. In puncto Börsenwert hat Visa mit 750 Milliarden Dollar unter den Kreditkartenanbietern die Nase deutlich vorn. Zum Vergleich: Mastercard kommt auf 534 Milliarden Dollar; American Express auf etwas mehr als 200 Milliarden./he/zb/men/tav/jha/
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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