Visa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Visa hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.47 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 3.61 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 16.99 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.77 Milliarden CAD umgesetzt.

Visa hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 17.10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14.26 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 63.70 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 55.93 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch