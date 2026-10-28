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28.10.2026 08:46:00
Visa-Aktie dennoch unter Druck: Zahlungsdienstleister schliesst Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab
Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im Geschäftsjahr 2025/26 so viel umgesetzt wie noch nie.
Damit habe der American-Express- und Mastercard-Konkurrent das stärkste Wachstum ohne Berücksichtigung der Nach-Corona-Erholung und Übernahmen seit 15 Jahren hingelegt, sagte Visa-Chef Ryan McInerney laut Mitteilung. Der Gewinn legte unter dem Strich um 17 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar zu.
Umsatz und Ergebnis fielen im Grossen und Ganzen wie von Experten erwartet aus. Die zuletzt gut gelaufene Visa-Aktie gab im nachbörslichen Geschäft zunächst um knapp zwei Prozent auf 394,50 Dollar nach. Die Aktie hatte erst Ende vergangener Woche mit 414,60 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht.
Möglicherweise trauen Anleger dem Optimismus der Firmenspitze, die auch im neuen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn spürbar steigern will, nicht ganz. Der immer noch ungelöste Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten mit seinen Auswirkungen unter anderem auf die Inflation hängt wie ein Damoklesschwert über der Ausgabenentwicklung der Konsumenten.
Die Visa-Anteile sind seit vielen Jahren stark gefragt. Seit Herbst 2016 hat sich der Kurs fast verfünffacht. Das Papier übertraf damit die US-Standardwerteindizes wie den Dow Jones und S&P 500 deutlich. In puncto Börsenwert hat Visa mit 750 Milliarden Dollar unter den Kreditkartenanbietern die Nase deutlich vorn. Zum Vergleich: Mastercard kommt auf 534 Milliarden Dollar; American Express auf lediglich etwas mehr als 200 Milliarden Dollar.
/he/zb/he
SAN FRANCISCO (awp international)
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