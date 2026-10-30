Visa A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Visa A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.36 Milliarden BRL – ein Plus von 6.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa A 58.43 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Auf der Umsatzseite standen 239.13 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 227.89 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch