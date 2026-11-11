VIS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VIS präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 30.50 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VIS noch ein Gewinn pro Aktie von 30.59 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.01 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch