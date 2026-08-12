VIS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

VIS hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10.15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 18.94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3.51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VIS 3.11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch