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Virtus Investment Partners Aktie 4923320 / US92828Q1094

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01.05.2026 13:10:23

Virtus Investment Partners, Inc. Q1 Income Retreats

Virtus Investment Partners
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(RTTNews) - Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $7.13 million, or $1.05 per share. This compares with $28.65 million, or $4.05 per share, last year.

Excluding items, Virtus Investment Partners, Inc. reported adjusted earnings of $36.61 million or $5.38 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 8.4% to $199.55 million from $217.93 million last year.

Virtus Investment Partners, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $7.13 Mln. vs. $28.65 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $4.05 last year. -Revenue: $199.55 Mln vs. $217.93 Mln last year.