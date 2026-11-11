Virtus Investment Partners: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Virtus Investment Partners präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4.65 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.01 Prozent auf 185.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 203.7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch