Virtuoso Optoelectronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Virtuoso Optoelectronics präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.84 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.18 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3.76 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.03 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch