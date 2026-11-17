Virtuix A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 USD gegenüber -0.060 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch